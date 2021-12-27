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Экономика

27 декабря, 22:04

Байден подписал оборонный бюджет США, учитывающий расходы на сдерживание России

экономика политика

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2022 год. В нем учитываются расходы на сдерживание России, но без санкций против газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщили в Белом доме.

"Документ подписан в качестве закона", – цитирует администрацию Байдена РИА Новости.

В общей сложности оборонный бюджет Соединенных Штатов включает 768 миллиардов долларов ассигнований. Несмотря на требования республиканцев, в окончательный проект данного закона не включили ограничения против российского газопровода.

Кроме того, в согласованном варианте нет и предложения о санкционных мерах против 35 россиян, "близких" к руководству страны.

Всего на военное сдерживание Москвы в Европе власти США планируют потратить четыре миллиарда долларов.

Еще 300 миллионов долларов собираются направить в качестве военной помощи Украине. При этом не менее 75 миллионов должны потратить на летальные средства и сопутствующие услуги.

Также порядка 7,1 миллиарда долларов инвестиций заложили в бюджете для оптимизации "присутствия, возможностей и операций" американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее вице-президент США Камала Харис пригрозила России беспрецедентными санкциями из-за Украины. Конкретные меры она не назвала, однако отметила, что в случае нарушения территориальной целостности Украины, ограничения будут масштаба, которого российская сторона "еще не видела".

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