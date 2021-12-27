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Политика

12:26

Рябков заявил об ожидании ответа от США о диалоге с Россией

политика

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия ожидает ответа от США о переговорах. Об этом журналу "Международная жизнь" сообщил замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"По-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами", – сказал Рябков.

Ранее министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Владимир Путин допустил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Глава государства подчеркнул, что будет дополнительно анализировать предложения российских военных экспертов.

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