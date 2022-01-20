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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил угрозы России со стороны США, речь о которых зашла в выступлении американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
"Заявления с угрозами в адрес России и предупреждением, что России за некие действия гипотетические придется, дескать, заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно. Они звучат от среднего экспертного уровня до высшего уровня главы государства", – отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, подобные случаи повторяются с завидным постоянством. Пресс-секретарь главы государства добавил, что заявления повторяются, поэтому он не видит смысла продолжать их комментировать.
Песков также выразил мнение, что жесткие заявления и комментарии относительно действий России не способствуют снижению напряженности в Европе и могут привести к дестабилизации обстановки.
Во время своей пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что потенциальное вторжение на Украину станет для России катастрофой. Американский лидер подчеркнул, что на РФ могут быть возложены санкции наибольшего масштаба, в том числе в банковской сфере – вплоть до запрета операций с долларами.
В Кремле прокомментировали угрозы Байдена в адрес России
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