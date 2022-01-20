Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи

Фото: twitter.com/TIME

Один из ведущих американских общественно-политических журналов Time разместил на обложке свежего номера президента США Джо Байдена. Запись появилась на официальной странице журнала в Twitter.

На обложке Байден сидит в кабинете и смотрит вверх, откуда из туч идет дождь. Вода заливает рабочий стол и лежащие на нем папки "Инфляция", "Путин", инициатива Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше"), "Избирательные права" и "Трамп-2024".

За спиной у Байдена стоят коробки с экспресс-тестами на COVID-19. В правом нижнем углу помещена надпись "Первый год".

К записи издание прикрепило статью с критикой главы Белого дома и его правительства, а заголовок звучит так: "Администрация Байдена сбилась с пути".

Ранее Байден разделил позицию Владимира Путина по вопросу гарантий безопасности для России. В ходе разговора Путин заявил о важности переговоров по безопасности для России.

Дипломат добавил, что Байден отреагировал на предложения России по гарантиям безопасности логично и серьезно.

