Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи

20 января, 21:55
Фото: twitter.com/TIME
Один из ведущих американских общественно-политических журналов Time разместил на обложке свежего номера президента США Джо Байдена. Запись появилась на официальной странице журнала в Twitter.
На обложке Байден сидит в кабинете и смотрит вверх, откуда из туч идет дождь. Вода заливает рабочий стол и лежащие на нем папки "Инфляция", "Путин", инициатива Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше"), "Избирательные права" и "Трамп-2024".
За спиной у Байдена стоят коробки с экспресс-тестами на COVID-19. В правом нижнем углу помещена надпись "Первый год".
К записи издание прикрепило статью с критикой главы Белого дома и его правительства, а заголовок звучит так: "Администрация Байдена сбилась с пути".
Ранее Байден разделил позицию Владимира Путина по вопросу гарантий безопасности для России. В ходе разговора Путин заявил о важности переговоров по безопасности для России.
Дипломат добавил, что Байден отреагировал на предложения России по гарантиям безопасности логично и серьезно.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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