Байден поддержал точку зрения Путина на гарантии безопасности для РФ

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Президент США Джо Байден разделил позицию Владимира Путина по вопросу гарантий безопасности для России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова.
Как уточнил спикер, в ходе разговора Путин заявил о важности переговоров по безопасности для России.
"Главное – нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", – сообщил Ушаков.
Дипломат добавил, что Байден отреагировал на предложения России по гарантиям безопасности логично и серьезно.
"Важно, что с американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в <...> двух документах", – сказал Ушаков.
Ранее телефонный разговор Путина и Байдена завершился. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
Как предполагал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, разговор лидеров был направлен на сверку часов перед переговорами по гарантиям безопасности.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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