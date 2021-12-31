Байден поддержал точку зрения Путина на гарантии безопасности для РФ

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Президент США Джо Байден разделил позицию Владимира Путина по вопросу гарантий безопасности для России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Как уточнил спикер, в ходе разговора Путин заявил о важности переговоров по безопасности для России.

"Главное – нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", – сообщил Ушаков.

Дипломат добавил, что Байден отреагировал на предложения России по гарантиям безопасности логично и серьезно.

"Важно, что с американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в <...> двух документах", – сказал Ушаков.

Ранее телефонный разговор Путина и Байдена завершился. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

Как предполагал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, разговор лидеров был направлен на сверку часов перед переговорами по гарантиям безопасности.