В США допустили принятие военных мер против России из-за Украины

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Помимо экономических мер против России в случае эскалации вокруг Украины Вашингтон рассматривает и военные, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Ведущий напомнил, что американский лидер Джо Байден предупредил Москву о серьезных экономических последствиях, а затем спросил Томас-Гринфилд, принимаются ли во внимание и военные контрмеры.

"Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", – приводит цитату из ее интервью РИА Новости.

Она напомнила, что Соединенные Штаты работают с Украиной с 2014 года. За это время Киеву было предоставлено почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку военных. По ее словам, Вашингтон продолжит предоставлять этой стране снаряжение. Также она заявила, что США оказывают Киеву и консультационную поддержку.

Ранее стало известно, что глава международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внес в конгресс законопроект о санкциях против России. Помимо прочего, документ предлагает обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.

Также в проекте предусмотрены ограничительные меры против "Северного потока – 2", госдолга, президента РФ и других представителей руководства страны, добывающей индустрии и как минимум трех финансовых институтов.