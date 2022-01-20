Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал недавно посетивших Киев американских сенаторов прямо сейчас ввести санкции против России, а не ждать якобы возможной эскалации. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

Уточняется, что речь идет в том числе о санкциях против газопровода "Северный поток – 2".

"Президент (Украины. – Прим. ред.) очень четко дал понять: санкции против "Северного потока – 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные <...> или другие санкции бесполезны (для Киева – Прим. ред.)", – сказал один из собеседников издания.

По его словам, в Киеве считают, что в случае эскалации санкции будут в лучшем случае нейтральными, а в худшем – "поощряющими" для президента РФ.

В конце декабря Зеленский заявлял, что против Москвы необходимо ввести превентивные санкции. Он пояснил, что данные ограничительные меры нужны для того, чтобы не допустить возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом украинский лидер назвал данные о возможности такого размещения "информационной атакой".