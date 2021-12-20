Зеленский заявил о необходимости введения превентивных санкции против РФ

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо ввести превентивные санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза", – сказал Зеленский на брифинге по итогам саммита лидеров "Люблинского треугольника", который состоялся в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

Украинский лидер пояснил, что данные санкции нужно ввести, чтобы не допустить и возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом Зеленский назвал данные о возможности такого размещения "информационной атакой".

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит России разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО разместит аналогичное вооружение на территории Польши.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа Германии размещать ядерное оружие на своей территории оно может появиться в других европейских странах, в том числе к востоку от ФРГ.

