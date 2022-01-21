В конгресс США внесли проект санкций против руководства России

21 января, 23:51
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
Глава международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внес в конгресс законопроект о санкциях против России. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета сообщает РИА Новости.
Уточняется, что проект предлагает ограничительные меры против "Северного потока – 2", госдолга, президента РФ и других представителей руководства страны, добывающей индустрии и как минимум трех финансовых институтов.
"Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", – говорится в сообщении.
Помимо этого, законодатели предлагают обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме. Отмечается, что Микс предложил рассмотреть инициативу, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате.
Ранее издание Roll Call сообщило, что у авторов законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором Робертом Менендесом возникли сложности с тем, когда именно рассмотреть инициативу. Проблему представляет график работы сената из-за погоды и нового штамма коронавируса "Омикрон".
Проекты о санкциях против России представили и другие сенаторы. Предложенные ими ограничительные меры во многом повторяют инициативу Менендеса. Однако он предлагает ввести санкции в случае обострения ситуации на Украине, а его коллеги – независимо от развития событий.
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