Политолог оценил высказывания Байдена о беспрецедентных санкциях для России

Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам первого года своего правления. Во время общения с журналистами американский лидер позволил себе несколько резких высказываний о России. Например, пообещал "катастрофу" для РФ за якобы готовящееся нападение на Украину. Рассказываем, чем еще Байден угрожал России и как на это отреагировали российские политики.

"Заплатит ужасно много"

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Байден во время пресс-конференции неоднократно заявлял, что все действия США в отношении России будут зависеть от ситуации на Украине. По словам главы Белого дома, вторжение РФ на территорию соседнего государства обернется для Москвы серьезными последствиями.





Джо Байден президент США Если они (Россия. – Прим. ред.) совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России.

Байден уверен, что Владимир Путин окончательно не определился по дальнейшим шагам в отношении Украины. По его словам, российский лидер взвешивает последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Однако Байден предположил, что Россия будет "предпринимать действия в направлении вторжения".

Президент США заявил, что ситуация на границе РФ и Украины вызывает опасения. По его мнению, вторжение России грозит миру серьезными последствиями.

"Если он (Путин. – Прим. ред.) вторгнется на Украину... Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны", – сказал Байден, добавив, что за это Россия "заплатит ужасно много".

Также Байдена беспокоит обострение в отношениях России и НАТО в случае нападения РФ на Украину. По его словам, после этого ситуация может выйти из-под контроля.

В ответ на "действия" России в отношении Украины США готовят очередной пакет ограничительных мер, утверждает Байден. По его словам, с такими "никогда не виданными санкциями" Россия еще не сталкивалась. В частности, США могут запретить России операции в долларах, пригрозил глава Белого дома.





Джо Байден президент США Я хочу дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные – для России.

Байден заявил, что партнеры и союзники США готовы пойти на серьезный удар по российской экономике, если РФ вторгнется на Украину. Он добавил, что в НАТО пока нет общей позиции, какие санкции применить в отношении нашей страны, но рассчитывает достичь единства мнений в этом вопросе.

При этом Байден допустил проведение нового саммита с Владимиром Путиным. На встрече президент США хочет попытаться найти выход из ситуации с Украиной. Байден уверен, что власти России не хотят полномасштабной войны с Западом.

Президент США обещал подумать над тем, что НАТО не станет размещать стратегические вооружения на Украине. Однако вступление Украины в Североатлантический альянс будет зависеть только от ее решения, подчеркнул Байден.

"Прикрытие для собственных провокаций"

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посчитала вопросы журналистов на пресс-конференции о вторжении России на Украину преступной халатностью. При этом никто из СМИ не спрашивал Байдена о расширении НАТО на Восток, написала она в своем телеграм-канале.

"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном", – заявила Захарова.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность.

20 января на традиционном брифинге Захарова рассказала, что западные и украинские СМИ и официальные лица начали активнее тиражировать спекуляции о якобы нападении РФ на Украину. По ее словам, Запад таким образом готовит информационное прикрытие для собственных провокаций.

"Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия призывает Запад прекратить антироссийскую кампанию вокруг происходящего на Украине.

"Стрелки переводят"

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в беседе с Москвой 24 отметил, что наиболее позитивным моментом на прошедшей пресс-конференции были слова Байдена о желании еще раз встретиться с Путиным. Угрозы американского лидера о запрете для России пользоваться долларом в случае вторжения на Украину эксперт не воспринимает всерьез.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Нет смысла это обсуждать, когда этот вопрос привязывается к войне против Украины, которой не будет. США просто стрелки переводят. Они подменяют те предложения, которые вносит Россия, вопросом о вторжении России на Украину. А в России об этом никто и не думает.

Рогулев подчеркнул, что США продолжат вводить санкции против РФ вне зависимости от ситуации на Украине. По его словам, американцам для этого не нужен особый повод.

"Но что касается запрета на пользование долларами, думаю, они еще 10 раз подумают. Потому что это как рубить сук, на котором они сидят. Думаю, на это они никогда не пойдут. Ведь это санкции, которые будут означать разрыв отношений", – считает собеседник Москвы 24.

По словам Рогулева, исключать подготовку провокаций на Украине в сторону России нельзя. Эксперт уверен, что разговоры о якобы вторжении идут только для того, чтобы не давать РФ письменный ответ по гарантиям безопасности.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ США сами создали этот миф (про вторжение на Украину. – Прим. ред.), сами распространили, теперь на его основе разрабатывают практические решения. Это свидетельствует о том, что они не хотят давать письменный ответ на те вопросы, которые интересуют Россию. Они подменяют одну проблему другой.

"Что для США значит юридически обязывающий ответ? То есть любой документ, который они сейчас сочинят, Россия получит на руки. Хоть положительный, хоть отрицательный, но это документ, который затем можно использовать. Конечно, они этого не хотят и избегают этой темы", – предположил Рогулев.

По словам эксперта, несмотря на то что пока встречи между властями РФ и США не приносят ощутимых результатов, прекращать контакты нельзя.

"России нужно терпение. Если Россия хочет изменить так называемые правила, которые были разработаны в период американского доминирования и однополярного мира, на это потребуется гораздо больше времени и терпения. США хоть и осознают, что мир и их роль в нем изменились, но до них это доходит с большим трудом и очень медленно", – сказал Рогулев.

По его словам, на данный момент изменение роли страны на мировой арене не признает ни один здравомыслящий американский политик. России нужно продолжать поддерживать с ними контакт, пока в США окончательно не осознают, что они больше не гегемон, резюмировал Рогулев.

