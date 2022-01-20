Псаки пригрозила РФ жестким ответом в случае эскалации вокруг Украины

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США и союзники дадут России скорый и жесткий ответ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Президент Джо Байден ясно дал понять президенту России: если вооруженные силы России перейдут границу Украины, это будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников", – заявила она.
По словам Псаки, Вашингтон информирован о том, что Москва имеет обширный арсенал средств агрессии, не подразумевающих ведения боевых действий, например, хакерские атаки.
Представитель Белого дома добавила, что Байден подтвердил, что на эти акты агрессии со стороны РФ будет дан решительный и сплоченный ответ.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов двух своих консульств. Помимо этого, Москва якобы готовилась и к эвакуации посольства. По информации издания, 18 человек, преимущественно дети и жены дипломатов, покинули страну еще 5 января.
Позже данную информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что у американской стороны есть сведения о подготовке Россией эвакуации семей своих дипломатов из Украины, которая велась в конце декабря – начале января.
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