В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве

Фото: ТАСС/Анна Марченко

Российское посольство в Киеве работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов двух своих консульств. Помимо этого, Москва якобы готовилась и к эвакуации посольства.

По информации издания, 18 человек, преимущественно дети и жены дипломатов, покинули страну 5 января. А в ближайшее время из Киева и Львова уехать могут еще порядка 30 сотрудников российских диппредставительств.

