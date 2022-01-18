Россия намерена эвакуировать из Украины 30 дипломатов – СМИ

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Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов в двух российских консульствах. Об этом со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ сообщает газета The New York Times.

По информации собеседника издания, 5 января 18 человек, среди которых в основном дети и супруги дипломатов, уже якобы уехали из украинской столицы, а в ближайшее время Киев и Львов могут покинуть еще 30 сотрудников консульства.

Кроме того, официальный представитель Соединенных Штатов, слова которого приводит газета, заявил, что у американской стороны есть информация, указывающая на то, что Москва готовилась к эвакуации членов посольства РФ на Украине и их семей.

Ранее сообщалось, что Канада на фоне роста напряженности между Россией и НАТО перебросила на Украину отряд спецназа. Отмечалось, что подразделениям поставили задачу по разработке плана эвакуации для сотрудников диппредставительств в случае "полномасштабного вторжения" России на Украину. При этом в правительстве и вооруженных силах Канады официально не подтвердили данную информацию.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения. Он отметил, что все соответствующие обвинения являются ложными.