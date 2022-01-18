Российские дипломаты на Украине получают персональные угрозы – МИД

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Сотрудники российских дипломатических миссий, работающие на Украине, получают угрозы, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что украинская сторона регулярно получает ноты протеста в связи с данными случаями.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов двух своих консульств. Помимо этого, Москва якобы готовилась и к эвакуации посольства.
По информации издания, 18 человек, преимущественно дети и жены дипломатов, покинули страну 5 января. А в ближайшее время из Киева и Львова уехать могут еще порядка 30 сотрудников российских диппредставительств.
При этом в МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве.
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