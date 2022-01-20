Байден оценил возможность проведения нового саммита с Путиным

Фото: TASS/AP/Patrick Semansky
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность проведения нового саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, прошедшей в среду, 19 января. Он утвердительно ответил а вопрос о том, возможна ли новая встреча с Путиным для того, чтобы попытаться найти выход из ситуации вокруг Украины.
По словам президента США, возможность проведения еще одной встречи обсуждалась в ходе прошлых контактов с российским лидером. Он подчеркнул, что данный вопрос рассматривался еще до того, как обострилась ситуация вокруг Украины.
"Так что я все еще думаю, что такая возможность существует", – сказал Байден.
Также в ходе пресс-конференции президент Соединенных Штатов заявил, что прошедшие три раунда российско-американских переговоров по вопросам безопасности ни к чему не привели. В то же время он не исключил, что Вашингтон проработает требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине.
Российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности прошли 10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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