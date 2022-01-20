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Минфин США ввел санкции против России в связи с ее "причиняющими вред действиями за рубежом". Об этом говорится в опубликованном заявлении финансового ведомства.
Кроме того, США ввели ограничения против четырех украинских политиков, обвинив их в попытках дестабилизации ситуации в стране по приказу из России.
В черный список вошли бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник. Им заблокируют активы в американской юрисдикции и запретят сделки с гражданами США.
В министерстве финансов утверждают, что Москва приказала своим разведывательным службам якобы вербовать нынешних и бывших украинских чиновников для подготовки к захвату контроля над правительством и критической инфраструктурой Украины.
Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. Законопроект внесли на рассмотрение 19 января, однако его текст официально еще не опубликован. Инициативу одобрили еще 38 конгрессменов.
В начале января агентство Bloomberg сообщало, что власти Соединенных Штатов рассматривают варианты ограничений на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Речь идет в том числе о микроэлектронике, изготовленной с применением американских технологий или ПО. В частности, это авионика, игровые консоли, телевизоры, инструменты для смартфонов.
В Кремле прокомментировали угрозы Байдена в адрес России
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