В США представили новый проект санкций против России

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Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

Законопроект внесли на рассмотрение 19 января, однако его текст официально еще не опубликован. Инициативу одобрили еще 38 конгрессменов.

В начале января агентство Bloomberg сообщало, что власти Соединенных Штатов рассматривают варианты ограничений на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Речь идет в том числе о микроэлектронике, изготовленной с применением американских технологий или ПО. В частности, это авионика, игровые консоли, телевизоры, инструменты для смартфонов.

В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что новый пакет санкций вступит в силу через несколько часов после вторжения России на Украину.