Политолог оценил возможность отправки войск США в Европу из-за Украины

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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал возможность отправки американских войск в Прибалтику и Восточную Европу из-за ситуации на Украине.

"Сообщения американской прессы об отправке военнослужащих США в Прибалтику в большей степени связаны с переговорами в Вашингтоне по гарантиям безопасности. США ведут себя в ходе контактов с Москвой на эту тему довольно агрессивно", – сказал он RT.

Мезюхо отметил, что американская сторона всегда действовала с позиции силы. Однако в случае реальности таких провокационных действий они нанесут ущерб глобальной безопасности, а также двусторонним отношениям с Россией.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в Прибалтике и Восточной Европе несколько тысяч американских военных.

Соответствующее решение может быть принято уже на этой неделе. Издание утверждает, что 22 января высокопоставленные представители Минобороны страны представили Байдену несколько вариантов действий, среди которых – отправка авиации, кораблей и от 1 до 5 тысяч военнослужащих с возможностью десятикратного увеличения их численности в случае ухудшения ситуации.

