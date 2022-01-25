В Пентагоне сообщили о готовности отправить в Европу 8,5 тыс военных

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Власти США подготовили к отправке в Европу 8,5 тысячи военных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По словам спикера, данный контингент может быть оперативно переброшен в Европу в случае необходимости. При этом окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

"Мы не говорим, что дипломатия мертва", – заявил Кирби.

Как уточнил пресс-секретарь Пентагона, в число перебрасываемых частей могут войти боевые подразделения, разведка, авиация, медики и транспорт.

Кирби также отметил, что США повышают общую боеготовность войск из-за ситуации вокруг Украины.

"Президент заявил, что, хотя мы и продолжаем ставить во главу угла дипломатию и диалог, мы должны также нарастить готовность", – сказал представитель американского оборонного ведомства.

Кирби также рассказал, что США пока не отмечают деэскалации ситуации со стороны России на границе с Украиной. Как считают американские власти, военное присутствие РФ в регионе лишь возрастает.

"Пентагон продолжает поддерживать дипломатические усилия по деэскалации ситуации", – подчеркнул Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что в США пока не намерены выводить военных инструкторов с территории Украины.

"Мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы сделать все необходимое для их безопасности", – заключил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Соединенные Штаты прорабатывают планы по расширению НАТО на территории европейских стран.

Как уточнила представитель администрации американского президента, США намерены поддержать силы союзников на восточном фланге. Для этих целей в регион будут подготовлены дополнительные войска.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.