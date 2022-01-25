Захарова заявила, что США намерены морально изничтожить Украину

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти США намерены морально изничтожить Украину. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране. Он попросил всех быть спокойными, поскольку никаких поводов для паники нет.
Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США пока не отмечают деэскалации ситуации со стороны России на границе с Украиной. Как считают американские власти, военное присутствие РФ в регионе лишь возрастает.
Как отмечает Захарова, Вашингтон гнет свою линию на фоне попыток властей Киева снизить напряженность.
"А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?" – написала официальный представитель российского дипведомства.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти страны делают все для деэскалации ситуации в Донбассе. По его словам, в Киеве намерены решать вопрос путем мирного урегулирования.
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