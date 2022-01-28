Санкции США против России затронут банки, экспорт и суверенный долг – СМИ

Фото: depositphotos/borjomi88

Новые санкции США против России в случае вторжения на Украину затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. Такую информацию привела газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

В частности, санкции могут коснуться банка ВТБ. При этом на данной стадии в список могут быть добавлены изменения, пишет издание.

В то же время СМИ утверждает, что санкции не затронут российский газопровод "Северный поток – 2". Кроме того, в проекте нет планов по отключению России от системы платежей SWIFT.

В материале указывается, что Россия сегодня лучше готова к противостоянию западным санкциям, чем в 2014 году. В частности, РФ меньше зависит от иностранных займов и имеет высокий уровень экономического роста.

Помимо прочего, устойчивость российской экономики обеспечивается высокими ценами на энергоносители, заключается в статье.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир ждут огромные последствия в случае вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны. Такое развитие событий способно изменить мир, заключил Байден.

До этого сообщалось, что в США рассматривают несколько проектов санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Один из них был внесен в Сенат в начале января. Представленный Демократической партией проект предполагает введение ограничительных мер в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций, в частности Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.