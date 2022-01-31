СБ ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

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Совет безопасности ООН выступил за проведение заседания по ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Изначально запрос о встрече по данной повестке в СБ направили США. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила, что необходимо обсудить "угрожающее поведение" Москвы в отношении Украины.

Кроме того, темой для переговоров должно было стать "наращивание" контингента российской армии на границе с Украиной.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления США предложением обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения".

Решение о заседании по ситуации вокруг Украины было принято процедурным голосованием – при нем за тот или иной итог должны проголосовать минимум девять членов Совбеза ООН из пятнадцати.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ранее назвал предположения о войне России с Украиной неприемлемыми. Дипломат подчеркнул, что РФ не готовит никаких нападений на другие страны.