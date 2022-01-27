Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе приоритетом для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил факт встречи "нормандской четверки" в Париже, отметив, что прекращение огня в Донбассе является приоритетом для его страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе", – сказал глава украинского государства.

Он подчеркнул, что совершать какие-либо новые шаги в вопросе внутриукраинского конфликта можно только после того, как будет гарантирован режим прекращения огня в Донбассе.

Накануне в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры советников глав стран "нормандского формата". Встреча продлилась почти восемь с половиной часов. Россию на ней представлял заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, разговор оказался непростым, но откровенным. Делегациям удалось договориться о безусловном перемирии на юго-востоке Украины. Он также добавил, что советники условились провести дополнительные переговоры "нормандской четверки" через две недели в Берлине.

