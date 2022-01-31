Джонсон планирует провести телефонный разговор с Путиным 31 января

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник, 31 января. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию о предстоящем разговоре распространил представитель канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Ранее сообщалось, что темой диалога Джонсона и Путина может стать вопрос деэскалации напряженности на российско-украинской границе.
Во вторник, 1 февраля, премьер Великобритании посетит Украину. В рамках данного визита Борис Джонсон встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. В состав британской делегации также войдет глава МИД Лиз Трасс.
Накануне глава внешнеполитического ведомства Великобритании сообщила, что Лондон в скором времени представит меры по улучшению санкционного законодательства в отношении России. Ограничения затронут те лица, которые напрямую причастны к дестабилизации ситуации на Украине.
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