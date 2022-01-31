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Политика

16:19

Джонсон планирует провести телефонный разговор с Путиным 31 января

политика

Фото: Tolga Akmen/Pool via AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник, 31 января. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о предстоящем разговоре распространил представитель канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Ранее сообщалось, что темой диалога Джонсона и Путина может стать вопрос деэскалации напряженности на российско-украинской границе.

Во вторник, 1 февраля, премьер Великобритании посетит Украину. В рамках данного визита Борис Джонсон встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. В состав британской делегации также войдет глава МИД Лиз Трасс.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Великобритании сообщила, что Лондон в скором времени представит меры по улучшению санкционного законодательства в отношении России. Ограничения затронут те лица, которые напрямую причастны к дестабилизации ситуации на Украине.

Песков призвал США отказаться от линии по нагнетанию напряженности вокруг Украины

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