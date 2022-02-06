Канцлер ФРГ пригрозил жесткими санкциями РФ в случае нападения на Украину

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил России жесткими санкциями в случае нападения на Украину. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

Он отметил, что ФРГ обсуждает с ЕС и США масштабные и жесткие санкции. При этом Шольц подчеркнул, что все усилия Германии и союзников устремлены на то, чтобы в санкциях не было необходимости.

"В списке может быть больше того, что может представить себе Москва", – отметил Шольц.

Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что, по американским оценкам, Россия может вторгнуться на Украину в любой день или выбрать путь дипломатии. По его словам, США и американские союзники готовятся ко всем вариантам развития событий. Он добавил, что Россия может вторгнуться на Украину, аннексировать Донбасс или совершить кибератаки.

