Канцлер ФРГ пригрозил жесткими санкциями РФ в случае нападения на Украину

Фото: ТАСС/DPA/Hannibal Hanschke
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил России жесткими санкциями в случае нападения на Украину. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.
Он отметил, что ФРГ обсуждает с ЕС и США масштабные и жесткие санкции. При этом Шольц подчеркнул, что все усилия Германии и союзников устремлены на то, чтобы в санкциях не было необходимости.
"В списке может быть больше того, что может представить себе Москва", – отметил Шольц.
Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что, по американским оценкам, Россия может вторгнуться на Украину в любой день или выбрать путь дипломатии. По его словам, США и американские союзники готовятся ко всем вариантам развития событий. Он добавил, что Россия может вторгнуться на Украину, аннексировать Донбасс или совершить кибератаки.
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