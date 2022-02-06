Салливан заявил, что РФ может вторгнуться на Украину в любой момент

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По американским оценкам, Россия может вторгнуться на Украину в любой день или выбрать путь дипломатии. Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.



По его словам, США и американские союзники готовятся ко всем вариантам развития событий.

"Моя работа заключается не в том, чтобы предсказывать, что именно произойдет в тот или иной день, но подготовиться к любому сценарию, включая тот, где российские войска наступают на украинскую столицу", – отметил Салливан.

При этом он добавил в эфире NBC, что Россия может вторгнуться на Украину, аннексировать Донбасс или совершить кибератаки.

Ранее Салливан заявил, что США не исключают, что во время Олимпиады в Пекине может обостриться ситуация вокруг Украины. Он отметил, что стоит быть готовыми к возможности военных действий со стороны России во время игр. Он призвал готовиться к такому развитию событий и после завершения Олимпиады.

