В Раде заявили о бегстве киевлян из города из-за сообщений о вторжении России

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Фото: depositphotos/Alexandra Lande
Жители Киева начали сбегать из города, опасаясь вторжения России, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
"Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие – прячут близких в Украине", – написал парламентарий на своей странице в Facebook.
По словам Кузьмина, на исход населения местные власти никак не реагируют, поскольку сами занимаются эвакуацией своих семей и имущества.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Украину, поскольку это не отвечает ее интересам. По его мнению, на фоне безосновательных заявлений и фейковых новостей действительно правдой является тот факт, что Соединенные Штаты накачивают Украину вооружениями.
До этого Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у РФ плане по присоединению Украины к Союзному государству. Издание утверждает, что вторжение намечено на февраль или март, а в случае успешной военной фазы Москва приступит к созданию марионеточного пророссийского правительства.
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