Bloomberg заявил о неуязвимости России перед западными санкциями

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Западные санкции не смогут нанести по российской экономике существенный урон, пишет Bloomberg.
По мнению автора материала Анны Андриановой, за последние годы Кремль смог построить так называемую финансовую крепость, которая позволяет пережить новые ограничительные меры.
"Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", – говорится в публикации.
Отмечается, что Москве удалось нарастить резервы, добиться профицита бюджета и свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик мира. Также указывается, что Россия все больше сокращает зависимость от доллара – переводит сбережения и внешнеторговые расчеты в другие валюты.
Как заявила старший экономист БКС Наталья Лаврова, слова которой приводятся в статье, остановить рост экономики России смогут только наиболее экстремальные сценарии введения рестрикций.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена санкционным поведением Вашингтона, поскольку оно является непредсказуемым.
В Кремле выразили обеспокоенность санкционным поведением США
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