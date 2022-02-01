В Белом доме подтвердили разработку санкций против представителей элит России

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Фото: depositphotos/etienjones
Вашингтон подготовил санкционные списки представителей российских элит и членов их семей на случай агрессии Москвы в отношении Киева, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так она прокомментировала публикации в зарубежных СМИ о выработке американской администрацией соответствующих перечней. Имен россиян, включенных в данные списки, Псаки не назвала.
"Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей. <...>. Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом", – приводит ее слова ТАСС.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников.
Конкретные имена в публикации не раскрывались, однако уточнялось, что лица, в отношении которых могут ввести санкции, "особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом". Кроме того, рестрикции могут коснуться их жен и детей.
Уточнялось, что эти меры должны принять вдобавок к рестрикциям против банковского и энергетического секторов России, которые обсуждались США и их союзниками в последние недели.
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