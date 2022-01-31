США готовы к любому развитию событий в связи с действиями РФ – Байден

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Президент США Джо Байден заявил, что власти страны готовы к любому развитию событий с учетом действий Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

"Что бы ни произошло, мы готовы", – заявил американский лидер.

При этом Байден отметил, что США продолжат делать упор на дипломатии с целью деэскалации напряженной ситуации на границах Украины.

Ранее в январе агентство Reuters сообщило, что власти США планируют перебросить военные подразделения в Восточную Европу и страны НАТО. Как сообщал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, к отправке в Европу подготовили 8,5 тысячи военных.