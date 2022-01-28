Байден разрешил повысить готовность ВС США для возможной помощи союзникам по НАТО

28 января, 22:33
Фото: Master Sgt. Becky Vanshur/Zuma/ТАСС
Президент США Джо Байден разрешил повысить уровень готовности вооруженных сил США на случай, если союзникам по НАТО потребуется помощь. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая перед журналистами в Пентагоне.
"Президент и министр обороны дали разрешение на повышение нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь", – цитирует его ТАСС.
Уточнять состав сил, к которым относится данное распоряжение, Милли не стал. Однако напомнил, что у Украины общая граница с четырьмя странами-членами НАТО: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер выразил поддержку со стороны США в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины.
Позже издание CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника заявило, что телефонный разговор президентов США и Украины прошел "не очень хорошо".
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