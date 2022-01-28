Путин лично ответит США по гарантиям безопасности – Песков

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Владимир Путин найдет время и подберет нужную форму, чтобы высказаться насчет ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что решений о соответствующем ответе Путина пока нет, однако он пообещал проинформировать журналистов, как только они будут приняты.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Поводом для их проведения стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

В среду, 26 января, Соединенные Штаты через своего посла Джона Салливана в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности. В Госдепе позже уточнили, что документ отражает уже ранее озвученные американской стороной позиции: озабоченность действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.

