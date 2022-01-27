Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности – Песков

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Владимир Путин не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности в текущем году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конференция впервые за два года состоится в очном формате. Мероприятие пройдет с 18 по 20 февраля.

Журналисты спросили Пескова, значится ли в графике президента участие в данной конференции.

"Нет", – ответил пресс-секретарь в беседе с РИА Новости.

Ранее издание The National Interest выпустило статью, в которой указало, что Владимир Путин заявлял о необходимости гарантий безопасности для России от США и НАТО еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. При этом в ответ западные чиновники обычно для себя осудили выступление президента России.

