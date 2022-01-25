В Кремле прокомментировали слова Кадырова о присоединении Украины

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Рамзан Кадыров может попробовать стать президентом РФ, чтобы иметь влияние на внешнюю политику РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни о присоединении Украины к России для наведения там порядка.
Ранее Кадыров во время прямого эфира в Instagram заявил, что если бы он был президентом России, то давно бы забрал Украину и направил бы туда войска, чтобы навести порядок.
"Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста..." – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что основы внешней политики Российской Федерации формирует именно президент. Он также добавил, что сейчас "к всеобщей радости" главой государства, куда входит и Чечня, является Владимир Путин.
В конце декабря прошлого года Кадыров, выступая на ежегодной пресс-конференции, заявил, что Украину необходимо присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский продолжит вести враждебную РФ политику. Он также отметил, что и сам решил бы этот вопрос, если бы у него были на то полномочия.
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