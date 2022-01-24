В Кремле объяснили жесткость суждений Кадырова

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Жесткость суждений главы Чечни Рамзана Кадырова объясняется богатым и печальным опытом борьбы республики с терроризмом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Чечня в этом плане – особенный регион, который больше всех остальных столкнулся с международными террористами. Он подчеркнул, что эту борьбу регион ведет по сей день и весьма успешно.
"Этим, кстати, обуславливается и жесткость действий представителей этого региона. Они имеют богатый опыт, и они имеют печальный опыт борьбы с террористами, собственно, как и вся наша страна", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее Кадыров высказался по поводу ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева. По его словам, "террористами для него являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Он также призвал правоохранительные органы задержать их, назвав "пособниками террористов".
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об Игоре Каляпине.
Он рассказал, что знает о непростых отношениях между Кадыровым и Каляпиным, а также напомнил, что последний входит в президентский совет, который является консультативным органом при главе государства. По его словам, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками.
Правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по делу. Кадыров тогда уточнял, что Янгулбаевым три раза отправляли повестку. Глава республики обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.
Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.
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