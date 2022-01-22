Глава Чечни Кадыров заявил, что не угрожал семье судьи в отставке Янгулбаева

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его пост в телеграм-канале о семье судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева был не угрозой, а констатацией фактов с последующим законным наказанием, передает РИА Новости.

Глава Кадыров отмечал, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и шли в соответствии с законодательством РФ. Он подчеркнул, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза.

Он обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму. Кадыров считает, что Янгулбаевых надо задержать, а если окажут сопротивление, "уничтожить как пособников террористов".

Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву – жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде.

Глава Чеченской республики заявил, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по делу. Он уточнил, что Янгулбаевым три раза отправляли повестку. Кроме того, по его словам, все действия оперативников проводились согласно закону.

Он отметил, что Мусаевой нужно было только прийти к следователю по повестке и не доводить данный инцидент до крайности. Кадыров также обратился в Верховный суд РФ с просьбой лишить Сайди Янгулбаева статуса судьи. По словам главы республики, Янгулбаев испортил судейскую репутацию и позорно сбежал из Грозного.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в квартиру судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в настоящее время проживающего в Нижнем Новгороде, ворвались люди в масках, представившиеся оперативниками. Они потребовали, чтобы тот явился на допрос в Чечне, а затем увезли его супругу Зарему Мусаеву якобы как свидетеля по делу о мошенничестве.

Позже данный инцидент прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле предпочитают не верить непроверенной информации.