Глава Чечни Кадыров заявил, что не угрожал семье судьи в отставке Янгулбаева

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его пост в телеграм-канале о семье судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева был не угрозой, а констатацией фактов с последующим законным наказанием, передает РИА Новости.
Глава Кадыров отмечал, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и шли в соответствии с законодательством РФ. Он подчеркнул, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза.
Он обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму. Кадыров считает, что Янгулбаевых надо задержать, а если окажут сопротивление, "уничтожить как пособников террористов".
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву – жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде.
Глава Чеченской республики заявил, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по делу. Он уточнил, что Янгулбаевым три раза отправляли повестку. Кроме того, по его словам, все действия оперативников проводились согласно закону.
Он отметил, что Мусаевой нужно было только прийти к следователю по повестке и не доводить данный инцидент до крайности. Кадыров также обратился в Верховный суд РФ с просьбой лишить Сайди Янгулбаева статуса судьи. По словам главы республики, Янгулбаев испортил судейскую репутацию и позорно сбежал из Грозного.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в квартиру судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в настоящее время проживающего в Нижнем Новгороде, ворвались люди в масках, представившиеся оперативниками. Они потребовали, чтобы тот явился на допрос в Чечне, а затем увезли его супругу Зарему Мусаеву якобы как свидетеля по делу о мошенничестве.
Позже данный инцидент прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле предпочитают не верить непроверенной информации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: