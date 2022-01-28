Разговор Зеленского и Байдена прошел "не очень хорошо" – СМИ

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office
Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского прошел "не очень хорошо". Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По его словам, между лидерами государств были разногласия по поводу уровней риска российского нападения. При этом в Белом доме оспорили заявление украинского чиновника, отметив, что анонимные источники распространяют ложь.
В администрации США рассказали, что Байден предупредил Зеленского о существующей вероятности вторжения России. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что угроза со стороны РФ остается опасной, но неоднозначной. По его словам, нет уверенности в том, что нападение произойдет.
Разговор Байдена и Зеленского длился более часа.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер выразил поддержку со стороны США в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины. Байден также поддержал усилия, предпринимаемые в рамках "нормандского формата".
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