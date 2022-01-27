В Белом доме подтвердили разговор Байдена и Зеленского

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Президент США Джо Байден намерен провести телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это произойдет вскоре сегодня днем и, как только это произойдет, я ожидаю, что мы ознакомим вас с его содержанием", – передает РИА Новости слова Псаки.

Пресс-секретарь отметила, что данный разговор президентов станет третьим с декабря 2021 года. Она призвала рассматривать данное общение как часть регулярного взаимодействия с Украиной.

Как уточнила Псаки, Байден и Зеленский планируют переговорить о последних усилиях по сдерживанию России.

"Президент подтвердит приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наше обязательство "ничего об Украине без Украины", но это скорее звонок – "сверка часов", нежели звонок, в ходе которого делается конкретное заявление", – заключила Псаки.

Ранее Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе приоритетом для Украины. Кроме того, украинский лидер положительно оценил встречу "нормандской четверки".

В среду, 26 января, в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры советников глав стран "нормандского формата". Встреча продлилась почти восемь с половиной часов. Россию на ней представлял заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, разговор оказался непростым, но откровенным. Делегациям удалось договориться о безусловном перемирии на юго-востоке Украины. Он также добавил, что советники условились провести дополнительные переговоры "нормандской четверки" через две недели в Берлине.