Байден в разговоре с Зеленским поддержал усилия "нормандского формата" – Белый дом

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Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом следует из заявления Белого дома.

В ходе беседы американский лидер выразил поддержку со стороны США в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины.

"Президент Байден <...> выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуться в реализации Минских соглашений", – отмечается в заявлении Белого дома.

Байден также поддержал усилия, предпринимаемые в рамках "нормандского формата".

Ранее в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры "нормандской четверки". В них приняли участие советники лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Встреча продлилась почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию представлял руководитель администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, а украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявил после переговоров Дмитрий Козак, разговор оказался непростым, но откровенным. При этом стороны договорились о безусловном перемирии на юго-востоке Украины.

