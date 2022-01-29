Байден заявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу и страны НАТО – СМИ

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Власти США планируют перебросить американские войска в страны Восточной Европы и НАТО. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает агентство Reuters.

Как подчеркнул американский лидер, переброска военного контингента планируется в ближайшем будущем.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что власти США подготовили к отправке в Европу 8,5 тысячи военных. Как уточнял спикер, данный контингент может быть оперативно переброшен в случае необходимости.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке. По его мнению, такие действия будут способствовать повышению уровня безопасности в Европе.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.