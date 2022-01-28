Путин обсудил с Макроном российские предложения по гарантиям безопасности

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств провели телефонный разговор.

"Главной же темой беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности, в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе", – говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что ответ Соединенных Штатов на предложения РФ по гарантиям безопасности не может удовлетворить российскую сторону. Он выразил мнение, что власти России не примут подобный ответ со стороны США.