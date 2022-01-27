Политолог прокомментировал слова Лаврова об ответе США по гарантиям безопасности

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что по главному вопросу безопасности Соединенные Штаты позитивно не ответили.
До этого Лавров заявил, что главным вопросом являлась четкая позиция России о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ. Однако ответ на эти пункты получен не был.
Политолог пояснил, что расширение НАТО на Восток, приближение Альянса к границам России угрожает безопасности РФ. В ответ Москва хочет убрать эту опасность.
"На это нам отвечают, что НАТО – это свободное объединение свободных государств, каждое государство имеет право вступать в этот союз, а союз имеет право принимать этих членов", – цитирует Светова RT.
Он также подчеркнул, что свобода России защищать свою безопасность выводится за рамки.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ подтвердили получение ответа США на предложения по гарантиям безопасности. В ходе встречи глава американской дипмиссии Джон Салливан передал ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.
США и НАТО дали письменный ответ России по гарантиям безопасности
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