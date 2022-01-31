США подготовили санкции против членов советов директоров госкомпаний РФ – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, ограничения якобы примут в случае возможного "российского вторжения" на Украину.

Раскрывать конкретные имена не стали, однако уточняется, что лица, в отношении которых могут ввести санкции, "особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом". Кроме того, рестрикции могут коснуться их жен и детей.

"Санкции отрежут их от международной финансовой системы и приведут к тому, что члены их семей более не смогут пользоваться привилегией хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты", – заявил источник.

Эти меры должны принять вдобавок к рестрикциям против банковского и энергетического секторов России, которые обсуждались США и их союзниками в последние недели.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было, продолжила Нуланд. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.

В свою очередь, глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мер заявил, что Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россию от платежной системы SWIFT. По его мнению, если отключить РФ от SWIFT, то разрушится вся система и нужно будет переходить на китайский аналог.

