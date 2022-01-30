Санкции США против России спровоцируют крах фондового рынка – СМИ

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Введение американских санкций против России способно спровоцировать серьезный удар по мировой экономике, в частности, крах фондового рынка. Такое утверждение содержится в материале издания New York Times.
Как пишут авторы материала, санкции США против РФ могут дестабилизировать мировую финансовую систему. Кроме того, ограничения способны привести к финансовой панике по всему миру.
"Они нанесут вред самим американцам – от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса", – сообщается в статье.
Аналитики также допустили, что Россия способна ограничить поставки газа в Европу в качестве контрмер на американские санкции. Специалисты подвергли критике позицию Вашингтона, так как никто до этого не вводил подобные санкции против столь крупных экономик, как российская.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир ждут огромные последствия в случае вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны. Такое развитие событий способно изменить мир, заключил Байден.
До этого сообщалось, что в США рассматривают несколько проектов санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Один из них был внесен в Сенат в начале января. Представленный Демократической партией проект предполагает введение ограничительных мер в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций, в частности Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
Позднее стало известно, что Еврокомиссия намерена провести переговоры с Азербайджаном о возможности увеличения поставок газа в Европу. Сообщалось, что в Евросоюзе опасаются возможного сокращения поставок из России.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом была надежным гарантом энергетической безопасности Европы и безупречно выполняла свои контрактные обязательства.
Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину
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