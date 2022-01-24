Песков назвал фейковой истерией новости о сокращении поставок газа в ЕС в случае санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Публикации о том, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в случае санкций, являются блестящим примером фейковой истерии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Пример] истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом была надежным гарантом энергетической безопасности Европы и безупречно выполняла свои контрактные обязательства.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала о страхе британских властей. Они якобы боятся, что введение жестких санкций против РФ спровоцирует Москву на ответные меры, в том числе на сокращение поставок газа в Европу.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готов ввести серьезные экономические санкции против РФ не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков.