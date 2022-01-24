В Великобритании опасаются, что РФ сократит поставки газа в Европу из-за санкций – СМИ

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Чиновники из правительства Великобритании считают, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения против Москвы санкций из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, министры британского кабмина ранее приняли участие в совещании, на котором рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Чиновники пришли к выводу, что Великобритания в этом случае может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

"В отличие от ряда стран Великобритания почти не импортирует российский газ, но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если в дальнейшем Россия ограничит поставки", – приводит газета слова высокопоставленного чиновника.

Другие европейские страны зависят от поставок российского газа больше, чем Великобритания, пишет издание. В частности, весомая часть поставок приходится на Германию, Швецию и Финляндию.

Ранее газета Telegraph сообщила, что Великобритания начала разработку санкций против России на случай ее гипотетического вторжения на Украину. По данным издания, чиновники рассматривают "ядерный" вариант поддержки отключения РФ от международной платежной системы SWIFT и меры против "Северного потока – 2".