В Великобритании опасаются, что РФ сократит поставки газа в Европу из-за санкций – СМИ

05:21
Фото: depositphotos/Imagecom
Чиновники из правительства Великобритании считают, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения против Москвы санкций из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Times.
По информации издания, министры британского кабмина ранее приняли участие в совещании, на котором рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Чиновники пришли к выводу, что Великобритания в этом случае может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.
"В отличие от ряда стран Великобритания почти не импортирует российский газ, но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если в дальнейшем Россия ограничит поставки", – приводит газета слова высокопоставленного чиновника.
Другие европейские страны зависят от поставок российского газа больше, чем Великобритания, пишет издание. В частности, весомая часть поставок приходится на Германию, Швецию и Финляндию.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Великобритания начала разработку санкций против России на случай ее гипотетического вторжения на Украину. По данным издания, чиновники рассматривают "ядерный" вариант поддержки отключения РФ от международной платежной системы SWIFT и меры против "Северного потока – 2".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: