Великобритания разрабатывает новые санкции против России – СМИ

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Великобритания начала разработку санкций против России на случай ее гипотетического вторжения на Украину, сообщает британская газета Telegraph.

По данным издания, чиновники рассматривают "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT и меры против "Северного потока – 2".

Кроме того, британский премьер Борис Джонсон планирует переговоры с лидерами стран G7 (Великобритания, США, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. – Прим. ред.) чтобы завершить создание "санкционной коалиции" для принятия целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России, отмечается в публикации. Конкретные имена не приводятся.

"Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания, следуя дипломатическому пути, но готовит пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики, если это не удастся", – сказал газете источник, близкий к британскому премьеру.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. По мнению Лаврова, попытки политизировать процесс сертификации "Северного потока – 2" являются контрпродуктивными.

За день до этого Бербок заявила, что Германия совместно с западными странами примет нужные меры, если ситуация вокруг Украины со стороны РФ будет обостряться и дальше. Она также добавила, что проекты в сфере энергетической политики обязаны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это, по ее словам, относится и к "Северному потоку – 2".