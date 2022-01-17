Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока – 2" при эскалации

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Германия совместно с западными странами примет нужные меры, если ситуация вокруг Украины со стороны РФ будет обостряться и дальше. Об этом сообщила глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.
"В случае дальнейшей эскалации со стороны России мы вместе с партнерами примем подходящие меры", – отметила Бербок, слова которой приводит РИА Новости.
Кроме того, глава министерства уточнила, что проекты в сфере энергетической политики обязаны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это, по ее словам, относится и к "Северному потоку – 2".
"В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен", – отметила Бербок.
Она заявила, что Берлин сделал "геостратегические выводы". Также столица Германии и Вашингтон приняли совместное заявление по данному проекту.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы "Северного потока – 2", а также проведение саммита в "нормандском формате". По словам Кулебы, основную часть переговоров посвятили "российской агрессии".
Ранее сообщалось, что Штаты работают с Европой, в частности с Германией, для того чтобы задержать запуск газопровода "Северный поток – 2". Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что руководствам двух стран удалось подтвердить договоренности о приостановке эксплуатации газопровода в случае гипотетической агрессии России против Украины.
Позже глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила, что приостановка сертификации якобы обусловлена несоответствием "Северного потока – 2" требованиям ЕС.
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