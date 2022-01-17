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Политика

16:59

Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока – 2" при эскалации

политика экономика

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Германия совместно с западными странами примет нужные меры, если ситуация вокруг Украины со стороны РФ будет обостряться и дальше. Об этом сообщила глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

"В случае дальнейшей эскалации со стороны России мы вместе с партнерами примем подходящие меры", – отметила Бербок, слова которой приводит РИА Новости.

Кроме того, глава министерства уточнила, что проекты в сфере энергетической политики обязаны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это, по ее словам, относится и к "Северному потоку – 2".

"В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен", – отметила Бербок.

Она заявила, что Берлин сделал "геостратегические выводы". Также столица Германии и Вашингтон приняли совместное заявление по данному проекту.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы "Северного потока – 2", а также проведение саммита в "нормандском формате". По словам Кулебы, основную часть переговоров посвятили "российской агрессии".

Ранее сообщалось, что Штаты работают с Европой, в частности с Германией, для того чтобы задержать запуск газопровода "Северный поток – 2". Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что руководствам двух стран удалось подтвердить договоренности о приостановке эксплуатации газопровода в случае гипотетической агрессии России против Украины.

Позже глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила, что приостановка сертификации якобы обусловлена несоответствием "Северного потока – 2" требованиям ЕС.

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