Байдена призвали работать с ФРГ против "Северного потока – 2"

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Американские сенаторы призвали администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена сотрудничать с новым правительством ФРГ, чтобы не допустить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

С такой инициативой выступили республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин. Об этом они написали в своей статье для газеты The Wasington Post.

"Россия недавно использовала свои чрезмерные энергоресурсы в качестве оружия, потребовав геополитических уступок от правительства Молдавии и отказавшись увеличить приток в Европу во время последнего затруднения в поставках", – утверждают сенаторы.

Они вновь призвали Белый дом рассмотреть возможность введения санкций против "Северного потока – 2" и заявили, что администрация Байдена не должна призывать украинского лидера Владимира Зеленского соглашаться на уступки вне процесса Минских соглашений.

Решение по законопроекту о санкциях в отношении российского газопровода сенат США планирует принять до 14 января 2022 года.

Как сообщалось ранее, документ будет утвержден в случае одобрения со стороны 60 сенаторов. Для принятия республиканцам понадобится 10 дополнительных голосов со стороны демократов. Позднее законопроект должны будут согласовать в Палате представителей. После этого он поступит на подпись Байдену.

В конце ноября The Wall Street Journal сообщил, что американские сенаторы Джин Шахин и Тед Круз взаимодействуют с группой украинских лоббистов, которые добиваются от США санкций, затрагивающих "Северный поток – 2".