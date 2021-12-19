Сенат США проголосует по санкциям против "Северного потока – 2" до 14 января

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Американский сенат планирует принять решение по законопроекту о санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток – 2" не позднее 14 января 2022 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы демократической партии.
Законопроект будет утвержден в случае одобрения со стороны 60 сенаторов. Для принятия республиканцам понадобится 10 дополнительных голосов со стороны демократов.
Позднее законопроект должны будут согласовать в Палате представителей. После этого он поступит на подпись главе государства Джо Байдену.
По информации издания Politico, рассмотрение законопроекта утвердили после разговора республиканца Теда Круза и лидера демократов в Сенате Чака Шумера. В обмен на введение мер против "Северного потока – 2" Круз обещал поддержать отмену блокировки утверждения кандидатур на различные посты в администрации президента.
В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.
Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о планах властей США ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2". Как заявил политик, речь идет о компании Transadria Ltd. Кроме того, под ограничения подпадет судно Marlin.
По мнению президента Сербии Александра Вучича, в Европе не запускают "Северный поток – 2" из-за влияния США. Он выразил уверенность, что для России это является проблемой, о которой не станут говорить.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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